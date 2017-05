Vereador vai de ônibus para a Câmara Municipal de Rio Branco

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 09/05/2017 09:58:10

O vereador Railson Correia (PTN) deixou sua caminhonete Hilux em casa nesta terça-feira, 09, e foi de ônibus para a Câmara de Vereadores. O deslocamento durou cerca de uma hora, da casa do vereador, na Sobral, até a sede do Legislativo Municipal, na rua 24 de Janeiro, no 2º Distrito de Rio Branco.

Railson e um assessor embarcaram por volta das 6h45 em um ônibus da Sobral, na Baixada do Sol, lotado. “É a maior reclamação: a lotação dos ônibus”, disse. O vereador desembarcou no Terminal Urbano, conversou com motoristas e em seguida saiu em outro ônibus para a Câmara Municipal.

O parlamentar é presidente da Comissão de Transportes da Câmara de Vereadores e como havia prometido na semana passada vai usar o transporte coletivo de hoje até sexta-feira para sentir e ver de perto como são tratados os usuários de ônibus da capital. “Também verifiquei o elevador (para cadeirantes) e estava funcionando. Ouvi muita gente reclamando dos ônibus lotados”, contou.