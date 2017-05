Três são presos suspeitos de participar de homicídio em 2016

Da redação ac24horas - 09/05/2017 16:06:00

Na manhã desta terça-feira, dia 09, a Polícia Civil prendeu três suspeitos de envolvimento em um homicídio registrado em julho de 2016. As prisões foram realizadas pela Delegacia Especializada em Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP).

Os presos Tiago de Freitas lima, Aldecino Nascimento de Araújo e Salomão Bezerra de Jesus estariam, segundo a polícia, envolvidos no assassinato de Luiz Raniere, de 26 anos, que foi morto a golpes de faca numa área no Ramal do Canil, no bairro Vila Acre, 2º Distrito de Rio Branco.

Segundo a polícia, Luiz Raniere teria perdido a motocicleta em uma ação policial e estava sendo cobrado a conseguir outra, ou então o valor de R$ 1.200. Seria uma forma de compensar o grupo criminoso. Mas não conseguiu e acabou morto.