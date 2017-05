Sensibilidade, identidade, vontade e oportunidades. O que aprendo com o Homo Sensorium de Sense8

Charlene Carvalho - 09/05/2017 16:34:24

Se você é daquelas pessoas que não assiste Sense8 porque te disseram que se trata de uma série com muitas cenas de sexo, você está fazendo as coisas de um jeito errado. Confesso que demorei a me apaixonar. Relutei em assistir a primeira temporada por um par de meses, mas hoje só tenho amor por essa história que vai muito além de sexo ou gente esquisita (Homo Sensorium), tem uma pegada super atual, dialogando frequentemente com nossos próprios dramas pessoais.

O EP de Natal de Sense8 é realmente extraordinário, mas ele não define essa segunda temporada. No começo queria ir com tudo, maratonar a série inteira em um fim de semana. Mudei de ideia. Tô degustando um a um. O quarto e o quinto são simplesmente sensacionais. Parei no quinto domingo à tarde, para refletir um pouco sobre minhas próprias escolhas. Te indico ainda o EP 2 “Quem Sou Eu?”

Mas, na real? Veja todos. Vais gostar. E, claro, não precisas concordar comigo. Talvez essa temporada tenha tudo a ver como minha vibe de mudanças e expor mais minhas verdades, o quem eu sou sem medo de julgamentos ou patrulhamentos. Questão de perspectiva. Cada um tem a sua. Vai lá na Netflix e dá um confere. E não se apavore com o EP da Parada Gay de São Paulo. Há muito mais a aprender com Jonas, Lito, Wolfang, Will e Capheus, os meninos bofe escândalo que deixam a gente mais feliz (é muita beleza reunida, meu Senhor!).

Pessoas como eu, quase sempre outsiders e esquisitas. Gente que tem a cabeça em Nárnia e entende que o trem da vida está sempre aceitando novos passageiros. Gente que não aceita o estúpido controle a qualquer custa. Que gosta de liberdade, que experimenta diariamente alegrias e tristezas, mas segue em frente. Cada um do seu jeito. Cada um no seu tempo. Que para, respira, inspira, recarrega as baterias, volta pro jogo e enxerga a beleza no sol lindo que brilha lá fora, ou na chuva que cai sem presa. Pequenas e grandes coisas que nos ensinam muito sobre viver ser feliz com o que se tem!

Bom dia, boa tarde, boa noite!!!

Dizer que é só beleza não define Ana Paula Correia Cameli. Boa amiga, boa mãe, excelente esposa, Ana Paula é daquelas pessoas raras, que nos fazem muito bom ter por perto. Ah, esse cabelo baphônico tem a assinatura do Júnior Schoroer, renomado cabeleireiro de Brasília, mas Ana Paula é bonita por natureza

GOT

Voltando a falar das minhas séries favoritas, não tem como conter a alegria ao saber que apesar de Game of Thrones, a série original, terminar em 2018, há planos de produções derivadas surgirem depois. Leio que a HBO já anunciou que está trabalhando em spin-offs da série e até contratou roteiristas para os novos projetos. Não se sabe se serão continuações ou histórias paralelas, mas a emissora, claro, quer garantir a audiência do produto original. Como diz a velha canção: Para a nossa alegriaaaaaaaa…

ALMOÇO

Direção da TV Gazeta reúne um grupo seleto de convidados nesta quarta-feira, 10, em almoço no Restaurante La Nonna para o “Dia Estratégico – TV Gazeta, onde será apresentada sua pesquisa de mídia versão 2017, com direito a palestra de encerramento do diretor nacional da Record, André Dias.

Hoje a coluna é beleza pura. E falando em beleza, as mocinhas Assem de Carvalho não fazem feio em lugar nenhum, com honrosas exceções (eu!!!!) por onde andam. Que o diga Aisha Carvalho, filha linda da minha prima ainda mais linda, Christiane Carvalho, que gosta de aparecer tanto quanto eu (#sqn). Aisha comemora idade nova nesta terça-feira. É fruto de muito amor. Que teu futuro seja tão belo quanto tu és, menina-flor!

MISS ACRE

Meyre Manaus já está nos finalmentes da organização do Miss Acre 2017 com um belo desfile das candidatas nesta quinta-feira, a partir das 20h30 no Hotel Villa Rio Branco. Meyre é uma descobridora de talentos. Certeza de que trará belíssimas candidatas à disputa.

CASAMENTO COLETIVO

Vem aí mais uma Ação Global do Sesi, dia 27 maio. E tem casamento coletivo. Os interessados devem procurar Tânia Santos no Sesi da Isaura Parente até o dia 24, para pegar os documentos necessários para o casamento civil. Maiores informações: (68) 3212-4220/ 3901-4411/ 3901-4467/ 99911-9017.

18 ANOS DE PAULO VITOR GONÇALVES RIBEIRO

As crianças crescem a gente olha pra elas e pensa: tô ficando velha!

Este não é, porém, o caso do Paulo Vitor, filho de dois amigos queridos: pastor Agostinho Gonçalves Ribeiro e pastora Valéria. Paulo Vitor foi um filho sonhado, desejado. Hoje é um filho amado. Um menino-homem que segue os passos dos pais, sem perder sua personalidade, sem deixar de ser ele mesmo.

Na sexta-feira, Paulo Vitor comemorou com a família e os amigos, seus 18 anos com uma festa de época. Celebrou a vida, os amigos e a dádiva de ser filho de Deus. O registro é do estúdio de Adma Costa e Naldo Freitas: