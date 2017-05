Segundo o DNIT cerca de R$ 230 milhões serão gastos na manutenção da rodovia e uma reconstrução custaria ao menos R$ 1 bilhão aos cofres públicos

Assessoria - 09/05/2017 15:33:01

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) vai debater o projeto de reconstrução da BR 364 com a Universidade Federal do Acre. O evento acontece na próxima quinta-feira (11) a partir das 14 horas no Anfiteatro Garibaldi Brasil, em Rio Branco.

O debate técnico vai anallisar o anteprojeto de Reconstrução da BR 364/AC – entre Sena Madureira e o Rio Liberdade. A discussão vai envolver professores e acadêmicos da área de engenharia. Dois analistas do DNIT de Brasilia e representantes do Instituto de Pesquisa Rodoviária já confirmaram presença no evento.

“A ideia é conhecer o projeto proposto e aprimorá-lo a partir de um debate técnico envolvendo a Universidade Federal do Acre”, disse Thiago Caetano.

O clima e solo diferenciado da região que será reconstruída são pontos primordiais do debate. A BR-364 que desde o final de 2015 apresentou sinais de precariedade em sua trafegabilidade e chegou a ter tráfego interrompido em fevereiro de 2016 e no forte inverno deste ano.

Segundo o DNIT cerca de R$ 230 milhões serão gastos na manutenção da rodovia e uma reconstrução custaria ao menos R$ 1 bilhão aos cofres públicos.

As obras de manutenção do trecho já começaram com serviços preliminares e operação tapa-buraco,