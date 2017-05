Sebastião Viana vai a Curitiba participar de ato pró-Lula nesta 4ª

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 09/05/2017 14:33:27

O governador Sebastião Viana vai participar do ato pró-Lula nesta quarta-feira, 10, em Curitiba (PR), confirmou sua assessoria. Viana cumpre agenda em Brasília nesta terça-feira, 09, e depois viaja direto para a capital paranaense onde irá se juntar a outras autoridades petistas que também participarão da manifestação a favor de Lula, na praça Santos Andrade, centro de Curitiba, organizada pela Frente Brasil Popular.

O ex-presidente presta depoimento ao juiz Sérgio Moro, na sede da 13ª da Justiça Federal no Paraná, nesta quarta. O petista será interrogado pelo processo em que foi acusado pelo MPF (Ministério Público Federal) do Paraná de receber como parte do pagamento de propinas pela OAS –em troca de três contratos da empreiteira com a Petrobras –um triplex no edifício Solaris, no Guarujá, no ano de 2009. Lula nega a posse e mesmo qualquer pedido sobre o imóvel. O processo está na fase de instrução.

O deputado federal petista Léo de Brito também deve comparecer ao ato. O senador Jorge Viana informou que está tentando se organizar para participar da manifestação. “Na hora das dificuldades que a gente conhece os amigos. Sou solidário”, disse.