Projeto limita a 5% diferença de preço da gasolina na região Norte

Da redação ac24horas - 09/05/2017 08:39:09

Tramita na Câmara dos Deputados um projeto que pretende acabar com a disparidade regional no preço da gasolina ao criar uma conta cujos desembolsos deverão garantir que os preços médios cobrados dos consumidores das regiões Norte e Nordeste na venda de combustível não sejam superiores a 5% do preço médio cobrado nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

O assunto será debatido nesta quinta-feira, 11, na Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia da Câmara. A proposta, que já foi aprovada pela Comissão de Integração Nacional, é de autoria do deputado Alan Rick, que pediu a realização da audiência.