Passagens aéreas para você viajar de graça com a sua mãe

Da redação ac24horas - 09/05/2017 09:06:19

Até o dia 13 de maio, véspera do dia das Mães, serão distribuídas mil passagens aéreas gratuitas para destinos nacionais. A promoção vale para todos os destinos nacionais, inclusive para os voos de Cruzeiro do Sul e Rio Branco, cidades que foram incluídas na promoção.

Para participar, e estar entre os mil primeiros, você deve se cadastrar na Landing Page da campanha, inserindo seus dados e sua mãe. Em seguida você poderá entre os sortudos que vão receber em seu e-mail o cupom de desconto para a compra das passagens aéreas.

Com o código promocional em mãos você deverá fazer sua busca no site da MaxMilhas, escolher a data da viagem, comparar os preços, e informar o nome dos passageiros e, na página de pagamento, inserir o código.

O desconto será aplicado na passagem destinada à mãe se ela estiver entre os passageiros junto com o filho. É importante seguir as regras da promoção. Os filhos precisam ter mais de 12 anos. A MaxMilhas ressalta que receber o cupom de desconto não garante a participação na campanha.

Desta forma, a vai a dica: no momento em que o cupom for recebido, os usuários já devem acessar o site para finalizar a compra com o desconto. Além de ganhar a passagem de sua mãe, você pode economizar até 80% no valor do seu bilhete.