Liberados gabaritos do concurso da Polícia Civil do Acre; confira na integra

Da redação ac24horas - 09/05/2017 12:24:38

O Ibade liberou no inicia da tarde desta terça-feira, dia 09, os gabaritos oficiais do concurso para Agente, Escrivão, Delegado e Auxiliar de Necropsia, cujas provas foram realizadas no último domingo, dia 07 de maio, na Capital e interior do estado.

As oportunidades de nível superior são para os seguintes cargos: Agente de Polícia Civil (176); Auxiliar de Necropsia (20); Delegado de Polícia Civil (18); e Escrivão de Polícia Civil (36).

Os profissionais irão atuar em regime de tempo integral e dedicação exclusiva, e terão remuneração mensal de R$ 3.007,78 a R$ 5.000,00, exceto para o cargo de Delegado, que é de R$ 15.378,00.

Gabarito Preliminar da Prova Objetiva – 09/05/2017 (PDF)