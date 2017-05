Inscrições para Festival Estudantil da Canção começam no dia 15 de maio

Da redação ac24horas - 09/05/2017 10:33:05

As inscrições para o Festival Estudantil da Canção – FEC 2017 – serão abertas na próxima segunda-feira, 15, e poderão ser feitas até o dia 02 de maio em uma das unidades sede do festival. Poderão participar estudantes do Ensino Médio de escolas públicas e particulares das áreas urbana e rural, incluindo alunos do Programa Especial de Ensino Médio – PEEM e Educação de Jovens e Adultos (EJA). Os interessados poderão concorrer com músicas autorais ou interpretações individuais ou com banda. Os candidatos devem ter idade mínima de 13 e máxima de 29 anos completos na etapa final.

No ato da inscrição, o candidato deverá entregar um vídeo gravado com a música que será apresentada para o público. O material a ser entregue pode ser levado em um pen drive ou no celular, que será repassado às equipes da secretaria da Juventude.

O FEC terá três etapas de seleção: gravação de vídeo, pré-seleção dos vídeos e avaliação dos vídeos, que será feita por uma comissão julgadora e por um júri popular. A grande final acontecerá no dia 11 de agosto, na Praça da Juventude, no segundo distrito da capital.

Serão premiados os três primeiros colocados, sendo R$ 3 mil para o primeiro, R$ 2 mil para o segundo e R$ 1 mil para o terceiro colocado. A melhor música autoral também será premiada com R$ 1 mil e o vídeo mais curtido ganha R$ 500. A escola mais atuante será premiada com equipamento de som.

O FEC 2017 é realizado pela Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria da Juventude e Fundação Garibaldi Brasil em parceria com o governo Estado. Na primeira edição realizada no ano passado, inscreveram-se 226 candidatos de 26 escolas, que disputaram 10 etapas regionais. De acordo com a secretária da Juventude, Temyllis Silva, este ano a mobilização será ainda maior. A organização já mapeou 52 escolas participantes e a expectativa é de receber mais de 300 inscritos. A premiação é um incentivo, mas o mais importante é a interação, a confraternização entre as escolas e a oportunidade da descoberta de novos talentos”, destacou Temyllis.

Escolas sede do FEC 2017

Escola Instituto de Educação Lourenço Filho

Escola Sebastião Pedrosa

Escola José Ribamar Batista

Escola Santiago Dantas

Colégio Estadual Barão do Rio Branco _CERB

Escola Estadual Armando Nogueira