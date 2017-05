Grupo é preso após curtir em motel e dar calote de R$ 800

Da redação ac24horas - 09/05/2017 07:37:54

Sete pessoas foram presas no início da manhã desta terça-feira (09), após utilizarem duas suítes de um motel, localizado na Rua Caparari, bairro Lagoa,em Porto Velho e não ter dinheiro para quitar a despesa de quase R$ 1 mil. As garotas de programas sexuais Jaqueline D. C. (22), Michele M. S. (28), Natany D. P. (28), Alessandra M. C. S. (32), e os homens Eucimar M. N. (34), Matheus S. A. (18), além de Josué M. M. (22) foram encaminhados para a Central de Flagrantes.

O grupo entrou no motel por volta das 22h de ontem, solicitou uma suíte super luxo e após permanecer por quase três horas mudou para uma suíte master. No local ficaram por cerca de 5h. No momento de pagar a despesa no valor de 847,00, os “clientes” afirmaram que não possuíam dinheiro.