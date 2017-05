“Eu não tenho bens, eu não tenho um pneu de bicicleta”, afirma José Carlos Juruna se dizendo inocente

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 09/05/2017 10:40:12

Depois de 36 dias ausente da Câmara Municipal de Rio Branco, O vereador José Carlos Juruna (PSL) voltou aos trabalhos nesta terça-feira, 09, dizendo que é inocente nos processos que responde na Justiça e que não tem casa, bens e sequer “um pneu de bicicleta”. Para argumentar sua inocência, ele afirma que nunca participou de nenhum esquema de venda ou permuta ilegal de boxes comerciais no complexo dos camelôs e até hoje vive uma vida humilde, mora com seu sogro em uma casa no bairro Ivete Vargas. “Eu não tenho casa, eu não tenho bens, eu não tenho um pneu de bicicleta”.

Juruna permaneceu foragido da Justiça do Acre por mais de um mês, mas na quarta-feira passada, o ministro Marco Aurélio Mello, do STF, concedeu liminar dando direito ao parlamentar de se defender em liberdade dos processos contra ele no Judiciário do Estado. Ele é denunciado pelos crimes de tráfico de influência e corrupção ativa.

Durante esse período, ele afirma que esteve na casa de “amigos”. “Estava na casa de algum amigo”, diz.

O parlamentar informou que passou dias difíceis por causa do agravamento de um quadro depressivo, problema que ele sofre há algum tempo. “Estive na Upa, fiquei na fila, fui ao posto, não me escondi de ninguém.”

A mesma aflição viveu a família do vereador. Um dos filhos de Juruna, que cursa o 3º período de Educação Física na Ufac, teve que trancar o curso por causa dos questionamentos e piadas dos colegas em sala de aula. “Eles diziam: ‘Olha aí o teu pai, corrupto, só falta sair na Lava jato”.

Juruna repetiu que acredita na Justiça e afirmou não temer nenhuma ação do PMB, partido que chegou a ingressar com uma ação na Câmara de Vereadores pedindo a cassação do parlamentar.