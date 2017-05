Estado do Acre é 3º maior produtor de banana no Norte

Da redação ac24horas - 09/05/2017 08:51:52

A banana é o alimento mais cultivado no Acre, fazendo do Estado o terceiro maior produtor do fruto na Amazônia. O Pará figura como o maior produtor, respondendo por mais de 50% da produção, vindo em seguida os estados de Roraima e do Acre, que possui mais de 7,3 mil hectares plantados, o que representa uma produção anual de 77 mil toneladas da fruta. As principais cultivares são banana-da-terra (banana de fritar), maçã, prata e nanica.

Os dados são do governo do Estado. lém de atender o mercado local e ser exportada para os estados do Amazonas e Rondônia, a banana acreana chega ao Mato Grosso e a capital do Amazonas.