Enem 2017: 3.180 acreanos fizeram inscrição no primeiro dia, diz MEC

O Acre teve 3.180 registros no primeiro dia de inscrição ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O número é um dos menores do País, junto com Amapá, Tocantins e Roraima –este último o Estado com a mais baixa adesão: apenas 1.542 estudantes fizeram a inscrição nesta segunda-feira, 8. As inscrições podem ser feitas até 23h59 do dia 19 de maio, exclusivamente pelo endereço enem.inep.gov.br/participante. O Hotsite do Enem traz dicas sobre as várias etapas do Exame. O participante também pode baixar o aplicativo Enem para acompanhar o cronograma e receber alertas.