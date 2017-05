Deputado elogia matérias do ac24horas que resultaram no cancelamento de licitações

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas - 09/05/2017 12:30:58

O deputado Nicolau Júnior (PP) elogiou na tribuna da Aleac, na manhã desta terça-feira (9), as reportagens de ac24horas que resultaram no cancelamento de licitações realizadas pela prefeitura de Rio Branco e governo do Acre. Ele cita coo exemplo a licitação para compra de gorro protetor na Sesacre.

“A atuação do ac24horas vem sendo fundamental para cancelar processos licitatórios que apresentavam algum tipo de vício. O jornal vem fazendo um papel que deveria ser de todos nós que é fiscalizar as licitações publicadas e fica de olho nas pegadinhas publicadas no Diário Oficial”, diz Nicolau.

O parlamentar falou ainda da situação da coordenação do TFD no município de Cruzeiro do Sul. “Além do problema grave da falta de médicos, a fila está extensa para tratamento fora de domicílio, não apenas em Cruzeiro do Sul, mas em Porto Walter, Rodrigues Alves e Marechal Thaumaturgo”, destaca.

Segundo Nicolau, o TFD está numa situação complicada e não pode expedir passagens. O que precisa acontecer é que usam melhor o dinheiro da saúde. Se o ac24horas não tivesse noticiado a Sesacre tinha feito uma compra sem necessidade. O dinheiro precisa ser melhor investido”, finaliza Nicolau.