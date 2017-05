Coordenador do TFD em CZS contesta matéria sobre pacientes que aguardam exames neurológicos

Archibaldo Antunes - antunes.acre@gmail.com 09/05/2017 06:50:43 Corresponde no Vale do Juruá

O coordenador do Complexo Regulador do TFD em Cruzeiro do Sul, Vitor Hugo Panot, entrou em contato com a reportagem no começo da noite desta segunda para contestar dados publicados na matéria que foi ar sobre pacientes que aguardam atendimento neurológico. Ao contrário do que está no texto, Vitor Hugo Panot explicou que o Estado de Rondônia não cede neurologistas ao Acre. “Eles são contratados pelo governo e devidamente remunerados por seus serviços”, disse.

Vitor Hugo também questionou a conotação dada pelo título do texto, por transparecer que pacientes ficarão sem atendimento neurológico. “Como a lista de espera é extensa, é possível que alguns, num primeiro momento, deixem de ser atendidos. Mas o nosso objetivo é zerar, com o tempo, a fila de espera”, afirmou.

“Nossa meta é disponibilizar o tratamento neurológico aqui mesmo em Cruzeiro do Sul, evitando que os pacientes tenham que se deslocar até a capital. Estou me empenhando ao máximo para que isso se torne possível em curto espaço de tempo”, assegurou.

No cargo há alguns dias, Vitor Hugo alega que pretende otimizar os serviços de saúde, inclusive disponibilizando médicos cujas especialidades inexistem na região do Juruá. Isso acarretaria a economia de recursos públicos dispendidos com o envio de pacientes à capital e outras regiões do país, além de propiciar aos pacientes a comodidade de fazer o tratamento perto de casa.