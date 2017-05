Comunidade Vila Maria recebe visita da Defensoria Pública em razão de mandado de desocupação de área

Da redação ac24horas - 09/05/2017 15:43:56

A Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC), por intermédio do Defensor Rodrigo Chaves, visitou a comunidade Vila Maria, na manhã desta segunda- feira, 08, na cidade de Rio Branco, em decorrência de sentença proferida na ação de reintegração de posse, a qual ordenou que 86 famílias desocupassem a área.

A visita teve por objetivo analisar as necessidades dos moradores, no intuito de recorrer à decisão judicial e regularizar a situação dos assistidos. Alguns moradores residem na área há mais de 10 anos, uma comunidade carente que não tem outro lugar para morar.

Sem ter para onde ir, a dona de casa, Geiza Bezerra, faz um apelo: “Faz cinco anos que eu moro aqui, eu morava com meu pai, mas ele foi embora para o interior. Tenho uma filha de dois anos e outra de cinco, não tenho família em Rio Branco, por isso eu peço que, por favor, regularizem nossa situação”, disse.



“Sempre com a missão de promover assistência jurídica integral e gratuita a todos os necessitados, a DPE/AC busca com celeridade o êxito do caso. Amanhã (09) será interposto o recurso cabível”, afirmou o defensor Rodrigo Chaves.

Além do Defensor, estavam presentes o presidente da associação dos moradores da Vila Maria, Rosemildo Marques, e o assessor do secretário de articulações comunitária Social, Wilian Fernandes.