Cidades da Calha do Juruá, no Amazonas, sofrem com enchente

Jairo Barbosa - 09/05/2017 09:44:39

As cidades de Guajará, Ipixuna, Eirunepé e outras oito cidades da região, decretaram situação de emergência por causa da cheia do rio Juruá.

Guajará fica distante 18 km de Cruzeiro do Sul e de acordo com a Defesa Civil amazonense, a prefeitura decretou situação de emergência no início da semana.

No total, são quarenta e seis cidades do estado vizinho que enfrentam a cheia e recorreram ao governo estado em busca de ajuda humanitária e recursos financeiros.

A defesa civil informou que distribuiu equipes para atender todas as regiões onde estão as cidades acometidas pelo desastre natural. Ao todo 17.532 famílias foram afetadas pelo avanço da enchente.

confira a relação das cidades que afetadas pela cheia

SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA

1- Guajará (calha do Juruá)

2-Ipixuna (calha do Juruá)

3-Eirunepé (calha do Juruá)

4-Itamarati (calha do Juruá)

5-Carauari (calha do Juruá)

6-Canutama (Purus)

7-Benjamin Constant (alto solimões) novo

8-Atalaia do Norte (alto solimões) novo

9-Tapauá (Purus) novo

10-Tabatinga (calha do Solimões) novo

11-Tonantins (calha do Solimões) novo

Famílias afetadas: 17.532

SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA (DESLIZAMENTO DE TERRA)

1- Manacapuru (calha do Baixo Solimões) –Status: Atendido

2- Tefé (calha do Médio Solimões) – Status: Atendido

Famílias afetadas: 121

SITUAÇÃO DE ALERTA

1-São Paulo de Olivença (calha do Solimões)

2-Santo Antônio do Iça (calha do Solimões)

3-Amaturá (calha do Solimões)

4-Parintins (calha do Baixo Amazonas)

5-Barreirinha (calha do Baixo Amazonas)

6-Nhamundá (calha do Baixo Amazonas)

7-Urucará (calha do Baixo Amazonas)

8-Boa Vista do Ramos (calha do Baixo Amazonas)

9-Maués (calha do Baixo Amazonas)

10-São Sebastião do Uatumã (calha do Baixo Amazonas)

11-Jutaí (calha do Médio Solimões)

12-Coari (calha do Médio Solimões)

13-Fonte Boa (calha do Médio Solimões)

14-Uarini (calha do Médio Solimões)

15-Alvarães (calha do Médio Solimões)

16-Tefé (calha do Médio Solimões)

17-Codajás (calha do Médio Solimões)

18-Manacapuru (calha do Médio Solimões)

19-Iranduba (calha do Médio Solimões)

20-Anori (calha do Médio Solimões)

21-Anamã (calha do Médio Solimões)

22-Manaquiri (calha do Médio Solimões)

23-Itacoatiara (calha do Médio Amazonas)

24-Autazes (calha do Médio Amazonas)

25-Silves (calha do Médio Amazonas)

26-Itapiranga (calha do Médio Amazonas)

27-Urucurituba (calha do Médio Amazonas)

28-Maraã (médio Solimões)

29-Careiro da Várzea (Amazonas)

30-Careiro Castanho (Médio Solimões)

SITUAÇÃO DE ATENÇÃO (ENCHENTE)

1- Manaus- (Negro)

2- Novo Airão- (Negro)

3- Borba (Baixo Madeira)

4- Nova Olinda do Norte (Baixo Madeira)