Cheque sem fundo é comum no Acre, mostra estudo do Serasa

Da redação ac24horas - 09/05/2017 08:53:39

A emissão de cheques sem fundos ainda é uma prática comum no Acre, segundo os dados mais recentes da Serasa/Experian, empresa especializada em análise de crédito. O Estado é o 3º em títulos a descobertos na região Norte, perdendo para o Amapá e Roraima. Há vários anos o Estado se mantém entre os três grandes emissores de cheques sem saldo.

No Acre, em março deste ano -em dados divulgados recentemente – a devolução foi de 8,44%. Em fevereiro, a devolução de cheques pela segunda vez por falta de fundos havia sido de 7,60% do total de cheques compensados. Já em março do ano passado, o Acre havia registrado 9,48% de cheques devolvidos. Ou seja: há uma pequena queda nos cheques “frios”.