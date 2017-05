Carteiros acreanos decidem fim da greve nesta terça-feira, em reunião

Da redação ac24horas - 09/05/2017 08:48:32

O sindicato dos carteiros do Acre realiza assembleia nesta terça-feira, 9, para avaliar pelo fim ou continuidade da greve iniciada no dia 29 de abril em todo o País. A greve pouco afetou os serviços, já que a Justiça do Trabalho determinou funcionamento de 80% da estrutura da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Na maioria dos Estados, a paralisação acabou nesta segunda-feira, 8.