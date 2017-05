Só Acre e cinco Estados não recebem petições da Lava Jato

Da redação ac24horas - 08/05/2017 07:52:02

A Justiça Federal do Acre e outros cinco Estado não receberão nenhuma petição com base nas delações da Odebrecht na Operação Lava Jato. Alagoas, Roraima, Rondônia, Sergipe e Amapá também não terão muito trabalho em relação aos depoimentos porque os processos não serão levados ao Estado. Das 27 unidades da Federação, 21 receberão petições relacionadas a políticos e obras supostamente marcadas por irregularidades. As JFs do Paraná e São Paulo são as que mais receberão processos.