Sebastião Viana quebra o protocolo e emociona mães no Hospital do Câncer

João Renato Jácome - 08/05/2017 16:19:03

Um gesto solidário do governador Sebastião Viana foi presenciado nesta segunda-feira, dia 08, durante cerimonia de anuncio da ampliação da Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon), o Hospital do Câncer do Acre, que fica em Rio Branco.

Em meio ao discurso da diretora da unidade de saúde, Mirza Felix, o governador deixou a ala onde ficam as autoridades e resolveu cumprimentar e abraçar as mães e crianças com câncer que estavam acompanhando o evento. A atitude de Sebastião emocionou algumas das mães.

De surpresa, o petista deu passos rápidos até a plateia e abraçou as mães. Logo depois, se abaixou e beijou a cabeça de duas das crianças que o olhavam conversando com as autoridades. Foi possível ver os olhos das mães marejados. A verdade é que ninguém esperava que o governante deixasse o “palanque” naquele momento.

“Às vezes a gente se surpreende com as atitudes mesmo. O governador sempre vai nas unidades, mas as reclamações são tantas que nem sempre conseguimos enxergar esse lado do Tião Viana. Para cuidar desse mundo aqui, tem que ter muita sensibilidade. Falta isso dos gestores também”, comentou uma servidora, após o evento.

Ampliação do hospital

Durante cerimônia, nesta segunda-feira, o governador Sebastião Viana, e o secretário se Saúde, Gemil Júnior, anunciaram a primeira etapa de ampliação do Hospital do Câncer. O investimento inicial é de R$ 2,5 milhões, mas deve ultrapassar a casa dos R$ 12 milhões ao fim do projeto.

