Calouros: Ufac cria semana de repúdio ao trote violento

Da redação ac24horas - 08/05/2017 07:39:52

Entre os dias 8 e 12 de maio, a Universidade Federal do Acre (Ufac) promove semana de recepção aos estudantes com ações de enfrentamento ao trote violento. “Apesar da crise que tem atingido todas as instituições públicas federais com cortes significativos em seus recursos, continuamos trabalhando firmes para garantir uma boa recepção aos novos estudantes que são uma das principais razões da existência da nossa universidade. Nós, da equipe Inova Ufac, desejamos aos nossos queridos estudantes as boas vindas, externalizando nosso respeito, carinho e admiração”, disse o reitor Minoru Kinpara.