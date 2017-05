Pacientes que esperam exame neurológico podem não receber atendimento no Juruá

Archibaldo Antunes - antunes.acre@gmail.com 08/05/2017 16:28:01 Corresponde no Vale do Juruá

Os pacientes de Cruzeiro do Sul que engrossam a fila de espera por um exame neurológico podem ficar sem o atendimento médico. A informação foi prestada ao site na manhã desta segunda-feira, 8, pelo coordenador do Complexo Regulador do TFD no município, o médico Vitor Hugo. A razão é o tamanho da demanda, que segundo ele pode não ser suprida com a vinda de um neurologista à região do Juruá, marcada para os próximos dias.

Como o Acre não dispõe desse tipo de especialista, profissionais do Estado de Rondônia são cedidos para atender à necessidade dos acreanos. E a região do Juruá acaba penalizada pela distância da capital e pelas condições de acesso ao município.

O acúmulo de pacientes de Cruzeiro e dos municípios vizinhos que aguardam uma avaliação neurológica pode impossibilitar o atendimento de todos. É o que receia Vitor Hugo.

Ele não soube informar a quantidade de pessoas que integram a lista dos postulantes à avaliação médica. E também não confirmou a data de chegada do neurologista à região.