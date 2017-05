Na Assembleia Legislativa do Acre, agentes penitenciários protestam contra a reforma da previdência

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 08/05/2017 11:09:40

Dezenas de agentes penitenciários tomaram o hall de entrada da Assembléia Legislativa na manhã desta segunda-feira,08, em manifestação contra a decisão da Comissão da Reforma da Previdência de retirar a categoria da regra de aposentadoria especial dos policiais.

“Tiraram nossa categoria e colocaram os policiais legislativos que no máximo podem contrair um gripe no serviço. O agente penitenciário, ao contrário, trabalha em ambiente totalmente insalubridade com riscos à vida, riscos de contrair doenças”, disse o presidente da Associação dos Agentes Penitenciários do Acre, José Janes.

O texto inicial da reforma previa aposentadoria ao agente após 25 anos de serviço tal qual a classe policial.

O deputado federal Major Rocha (PSDB), que compareceu ao ato, manifestou apoio à classe e disse que ainda que seu partido feche um acordo para votar a favor da Reforma da Previdência proposta pelo governo de Michel Temer votará contra a matéria.