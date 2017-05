Justiça do Acre condena Hospital Santa Juliana a pagar R$ 40 mil à criança ferida em parto

Da redação ac24horas - 08/05/2017 08:15:03

O Hospital Santa Juliana vai pagar R$ 40 mil a uma criança de 13 anos que ficou seriamente ferida no ombro durante o parto na maternidade da unidade de saúde. A falha médica, segundo acatou a 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça, deixou sequelas que influenciarão na vida da vítima por toda a vida.

Em decisão, a Câmara disse o seguinte: “Portanto, o valor, embora não repare, servirá para amenizar o desgosto e as aflições que lhe acompanharão para o resto de sua vida”. A vítima recorreu à Câmara porque teve negado em Juízo o direto à indenização. Ela alegou o seguinte:

“(…) Ficou mais do que comprovado nos autos o péssimo atendimento do hospital, bem como a completa ausência de acompanhamento médico quando estritamente necessário e previsto nas normas comuns de saúde, fato reconhecido na própria sentença”.

No entendimento da relatora, juíza Olívia Ribeiro, restou comprovado nos autos que o hospital não disponibilizou médico especialista para avaliar e conduzir o parto normal, cujas manobras resultaram em complicações decorrentes do entorse do ombro. Isso prejudicou o uso do membro esquerdo e qualifica, portanto, o pedido indenizatório.

O hospital não atendeu aos chamados do ac24horas, nem na sexta-feira, dia 05 de abril, nem nesta segunda-feira, dia 08.