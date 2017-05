Inscrições para o Enem 2017 começam nesta segunda-feira

Da redação ac24horas - 08/05/2017 08:08:26

As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) começam nesta segunda-feira, 8, a partir das 10 horas. Os interessados tem até o dia 19 de maio de 2017 para inscrever-se. A taxa a ser paga é de R$ 82,00.

Os candidatos que se enquadrarem nas especificações contidas no edital poderão solicitar a isenção da taxa. Mais informações no portal do Inep (www.inep.gov.br)