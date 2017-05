Homem é assassinado no meio da rua, no bairro Belo Jardim II

Da redação ac24horas - 08/05/2017 11:12:27

Homens do Segundo Batalhão de Polícia Militar foram acionados para uma ocorrência no bairro Belo Jardim II, em Rio Branco. O caso era de assassinato e um homem era a vítima. O nome, nem idade do homem morto foi informado à imprensa.

Segundo apurado, o caso foi registado pela polícia judiciária e deve agora ser investigado para se identificar os autores desse homicídio. Nenhuma testemunha soube informar sobre o crime. Uma ambulância foi acionada, mas os paramédicos só atestaram o a morte do homem.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP). O corpo da vítima amanheceu no Instituto Médico Legal (IML).