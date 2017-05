Gemil e Sebastião anunciam ampliação do Hospital do Câncer

João Renato Jácome - 08/05/2017 14:52:37

A Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon), o Hospital do Câncer do Acre, que fica em Rio Branco, vai ser ampliado. O anúncio foi feito nesta segunda, dia 08, pelo governador Sebastião Viana e pelo secretario de Saúde, Gemil Júnior. O investimento será de R$ 2,5 milhões.

Essa é, segundo governador Sebastião Viana, a primeira etapa de um montante que ultrapassa os R$ 12 milhões. O governante lembrou o acordo judicial entre o Estado do Acre e o Ministério Público do Trabalho (MPT), que garantiu ainda mais recursos para investimentos na área de saúde do estado.

“Nós temos o dever de enfrentar essa grande e gravíssima epidemia. Então hoje, o governo começa a implantar R$ 12 milhões de reais. E qual é o passo a frente? R$ 31 milhões. Além desses R$ 12 milhões, teremos mais uma unidade, que é o Hospital do Câncer de Barretos, que vai ser construída”, destacou.

Nesse sentido, o secretário Gemil Júnior lembrou o que ele chama de “esforço dobrado” do Governo do Acre para manter a saúde funcionando e garantindo os atendimentos necessários à população acreana. “Estamos fazendo muitos investimentos, e nosso olhar, o olhar do governador, é no sentido de melhorarmos mais a cada dia”, comenta.

Segundo o gestor, a primeira etapa representa apenas o primeiro passo para um grande trabalho. “Essa primeira etapa, que chamamos de ‘primeiro pavimento’, vai trazer uma qualidade ainda maior para os atendimentos. Estamos custeando a melhoria no serviço e no conforto aos usuários, com quem temos um compromisso de vida”, completa.

Em discurso, o Sebastião Viana também fez questão de lembrar o Hospital do Câncer custa R$ 80 milhões anualmente aos cofres públicos. “São 700 ares-condicionados, imagina a refrigeração interna. Aqui, a gente tem uma evolução desde 2007. Os casos cresceram, mas não tínhamos alcançado a resposta de estruturação”, explicou.