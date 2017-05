Empresário que sempre faz questão de tirar fotos com políticos é preso com droga

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 08/05/2017 15:46:45

Quatro pessoas foram presas com drogas e dinheiro em uma mesma operação das polícias Civil e Militar na BR-364 , em barreiras distintas, nos municípios de Tarauacá e Feijó neste domingo, 07.

Valtemir Nunes de Castro Junior, 23 anos, e Denys Carlos Moura de Oliveira, 36 anos, foram abordados e presos na ponte do rio Gregório, em Tarauacá, com 20 kg de maconha, em uma caminhonete. Eles haviam saído de Cruzeiro do Sul com destino a Rio Branco.

O delegado José Obetânio, de Tarauacá, informou que Denys Moura, um dos presos na operação, se apresentou como empresário. “Ele diz que é empresário, que vende e compra carro, que vende e compra bois”, informou o delegado de polícia. O suposto empresário aparece ao lado de vários políticos em seu perfil no Facebook.

Já na barreira feita em Feijó, na ponte do rio Envira, os policiais prederam Felício da Silva Santiago e Alcimara Santos da Silva, ambos de 27 anos, moradores de Rio Branco, com 18, 5 kg de entorpecentes, sendo 16, 5 kg de maconha e dois de cocaína, além de pouco mais de R$ 8,3 mil em dinheiro.

O quarteto foi encaminhado à delegacia de Tarauacá, prestou depoimento ao delegado da cidade e ficará à disposição da Justiça.