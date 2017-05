Em poema, mãe fala de gravidez e da a saudade de Bruno

A mãe do estudante Bruno Borges, desparecido desde 28 de março, fez um desabafo em forma de poesia utilizando a metáfora da gestação de uma criança para declarar a saudade que sente do filho. “Então me sinto grávida… Grávida dessa espera de esperar você voltar…”, publicou a empresária Denise Borges. A presença do jovem é algo sentido a toda hora: “Te sinto em mim; em meu pensamento, em meu coração…Quisera você fosse um pequeno ser, hóspede do meu ventre, totalmente seguro, alimentado… Mas você não está aqui…”, diz no poema que intitulou, com marcação para leitura, de Bruno Borges.

Os amigos se solidarizam com Denise. “Só Deus sabe a dor de uma mãe. Só Deus sabe o amor de uma mãe. Gostaria de poder fazer alguma coisa, mas só posso rezar é pedir: fica com Deus, querida”, disse a empresária Socorro Jorge.

Leia a íntegra do poema que Denise Borges fez para desabafar a saudade do filho:

Bruno Borges

Estou grávida de você

Grávida do meu filho que já nasceu

Te sinto em mim; em meu pensamento, em meu coração…

Quisera você fosse um pequeno ser, hóspede do meu ventre, totalmente seguro, alimentado…

Mas você não está aqui

E eu sinto uma necessidade física e urgente de te ver

Te olhar pra você, te abraçar…

Higienizar as hortaliças que você gosta, cortar e acondicionar suas frutas…

Quero acordar com você entrando no meu quarto

Quero abrir meus olhos e ter você a meu lado, querendo me contar seus planos, seus projetos…

Então me sinto grávida

Grávida dessa espera de esperar você voltar

De outra vez te acolher dentro dos meus braços

Te alimentar, arrumar a cama pra você dormir, cantar uma canção de ninar…

Mas você ainda não voltou… e o amor, essa luz tão tênue e fina, é o fio que nos liga, como um cordão umbilical, esse amor nos alimenta.

Minhas preces, nossas preces

Todo o meu amor, do seu pai, seu irmão e Irmã, até que você gere o que precisa ser gerado, para ressurgir, renascer…

Vem, filho meu!

Seja o que for, venha o que vier, estamos juntos!

Amo você.

Sua mãe, Denise.