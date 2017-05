Em ano pré-eleitoral, Jorge Viana leva vantagem sobre demais senadores acreanos

Da redação ac24horas - 08/05/2017 07:59:51

Levantamento do ac24horas mostra que às vésperas das eleições 2018, Jorge Viana quintuplicou sua presença nos veículos de comunicação social do Senado. Em 2016, o Portal Senado registrou 1.100 notícias relacionadas ao senador acreano. Já em pouco mais de quatro meses de 2017 são 1.200 registros. Em 2014 foram apenas 850 atos e discursos que resultaram em notícia.

De temas como o preço do querosene de aviação à inafiançabilidade do estupro, JV é figura carimbada nos veículos do Senado. Tudo é devidamente repercutido no Acre por seus assessores ou de modo espontâneo pelos veículos locais.

Já seu concorrente direto em 2018, Sergio Petecão, produziu, nestes primeiros meses de 2017, apenas 183 atos ou discursos que resultaram em notícia no Senado.

Gladson Cameli, que deve em breve ser confirmado candidato a governador do Acre pela oposição, gerou 22 atos que viraram notas para a comunicação de massa do Senado em 2017. No ano passado foram 41.