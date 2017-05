Durante operação, Polícia Militar apreende 20 quilos de cocaína

Da redação ac24horas - 08/05/2017 08:48:53

Homens do 7° Batalhão de Polícia Militar (7° BPM) apreenderam durante operação policial na tarde deste domingo, 07 de maio, vinte quilos de cocaína. O fato ocorreu na BR-364, no KM 95, sentido Cruzeiro do Sul/Tarauacá.

Os militares realizavam uma operação policial, comandada pelo tenente-coronel Jeferson Ruiz, ao longo da BR-364, quando avistaram um veículo S 10, de placa NFG final 35, com dois ocupantes em fundada suspeita. As equipes realizaram a abordagem e desconfiaram da dupla, que aparentava nervosismo.

Logo atrás, as guarnições realizaram a abordagem a outro veículo S 10, de placa MZW final 01, que viria sendo escoltado pelo primeiro. No interior do automóvel, havia dois ocupantes e na busca foi encontrado 20 tabletes de cocaína e cerca de R$ 8.300 (oito mil e trezentos reais).

O quarteto recebeu voz de prisão e foi conduzido para Delegacia Geral de Tarauacá para serem tomadas as medidas cabíveis. No local a substância entorpecente foi pesada e totalizou 20 quilos.