Deputado Alan Rick comunicou oficialmente a Sebastião Viana que irá para o DEM de Bocalom

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 08/05/2017 07:18:39

O deputado federal Alan Rick já comunicou ao governandor Sebastião Viana, durante uma reunião na Casa Rosada, a decisão de sair do PRB para o DEM. Na conversa que teve com o governador, Rick detalhou que pretende se candidatar à reeleição. Viana desejou sucesso ao deputado federal.

Informações sobre a saída de Alan Rick para o DEM se espalharam na quinta-feira passada no meio político, porém ainda com ar de boato. Informações dão conta de que Alan Rick estaria indo para o DEM de Bocalom para se candidatar no campo majoritário.