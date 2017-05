Campeonato de Poker no Via Verde Shopping termina com grande público e acreano leva R$ 20 mil

Da redação ac24horas - 08/05/2017 08:27:26

Terminou neste domingo, dia 07, em Rio Branco, o Campeonato Acreano de Poker – 2017, iniciado na quinta-feira, 04. E foi um jogador do Acre quem levou R$ 20 mil de prêmio para casa. João Junior pontuou mais, ficou com mais moedas e, claro, com o primeiro lugar do pódio da competição que terminou na madrugada desta segunda-feira, dia 08.

Em segundo e terceiro lugar, os jogadores Alan Silva e Wladimir Santos garantiram presença. Eles levaram para casa apenas premiações simbólicas como os troféus em formato de diamante. Os três fazem parte de um grupo com quase 180 pessoas que participaram da competição em quatro dias de cartadas.

Segundo Renato Pejon, coordenador do evento, o Poker é um jogo que do qual todo podem participar, bastando apenas ter disposição para isso. “Não tem esse critério se é novo ou idoso, não importa. Aqui non Poker qualquer um pode vir, jogar e ganhar, basta usar a mente. Não tem essa de ser mais cansado. A mente é que vai comandar”, explica.

Na modalidade, os jogadores precisam fazer apostas obrigatórias a cada rodada e vence aquele que no final da jogada permanecer com mais fichas. Somente no primeiro dia, foram mais de sete horas de apostas ininterruptas. E a situação se repetiu até o sábado, quando acabaram as classificações para a final de domingo.