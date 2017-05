Bradesco do Bosque recebe duas multas do Procon em menos de 4 dias por causa de superlotação

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 08/05/2017 16:24:03

Fiscais do Procon do Acre autuaram na manhã desta segunda-feira, 08, a agência do Bradesco do Bosque, durante visita ao local após denúncia de superlotação. Alguns clientes reclamaram que estavam há mais de duas horas na fila. Essa é a segunda multa aplicada a agência em menos de quatro dias, informou o diretor-presidente do Procon, Diego Rodrigues.

“Mais uma vez autuamos. É mais uma multa aplicada ao banco, e enquanto esse for o meu papel, continuarei fiscalizando, acredito muito que logo mais teremos alterações na Lei da Fila, e com sanções que façam justiça ao consumidor”, disse o diretor-presidente do Procon.

Quando chegou à agência, a equipe do Procon constatou que a gravidade da situação do atendimento aos clientes era bem pior que o denunciado. “Quase não era possível entrar na agência, dada a quantidade de pessoas que se encontravam aguardando, pessoas com necessidades especiais, idosos, mães com crianças de colo, que não tinham sequer um assento”, disse.

Somente nesta segunda-feira o Procon recebeu oito denúncias contra a mesma agência. O Bradesco tem até 10 dias para recorrer.