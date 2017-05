AC é 18º no ranking de embriaguez ao volante no país; Brasília lidera

Da redação ac24horas - 08/05/2017 07:48:32

O Acre é o 18º Estado com maior número de infrações por dirigir bêbado no ranking liderado pelo Distrito Federal. Apenas 18 acreanos foram presos em fevereiro, data-base do levantamento produzido pelo Diário do Nordeste. por embriaguez ao volante. O ranking se baseia nos dados da Polícia Rodoviária Federal.

Em entrevistas anteriores, representantes do governo explicaram a redução dessa ocorrência lembrando sempre o papel da Operação Álcool Zero, uma ação permanente do policiamento de trânsito em todo o Estado.

Veja o ranking dos Estados onde mais se bebe e dirige:

Lei secas – infrações (até fevereiro)

1º) Distrito Federal: 644

2º) São Paulo: 267

3º) Ceará: 253

4º) Mato Grosso do Sul: 230

5º) Minas Gerais: 186

6º) Alagoas: 146

7º) Santa Catarina: 115

8º) Paraná: 85

9º) Rio de Janeiro: 84

10º) Goiás: 64

11º) Mato Grosso: 63

12º) Rio Grande do Sul: 41

13º) Pará / Rondônia: 28

14º) PE/ RN: 27

15º) Bahia: 26

16º) Maranhão: 21

17º) Tocantins: 17

18º) Acre: 16

19º) Paraíba: 11

20º) AP / ES / SE: 9

21º) Roraima: 3

22º) Amazonas / Piauí: 0