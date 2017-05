Vereador de Porto Acre que foi baleado em assalto está em estado grave na UTI do Pronto Socorro

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 07/05/2017 07:18:41

Baleado na barriga em um assalto na noite da última sexta-feira​, 05, o vereador do município de Porto Acre, João Paulo (PSDB), está na Unidade de Terapia Intensiva do Pronto Socorro de Rio Branco. Ele passou por uma cirurgia e seu estado é considerado gravíssimo.

João Paulo foi vítima do assalto no portão de sua casa, na Vila do V, enquanto chegava ao local com sua esposa Mayara, que está grávida de quatro meses. Na ação, os bandidos levaram o celular e a carteira do vereador com todos os seus documentos. Eram dois assaltantes. A dupla ainda invadiu a residência de João Paulo. Um deles apontou o revólver para a mãe do vereador exigindo valores.

O caso foi denunciado à polícia no município de Porto Acre, que deu início às investigações.