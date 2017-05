Mega-Sena: aposta de Porto Alegre (RS) ganha mais de R$ 3 milhões

07/05/2017 06:48:28

Uma única aposta de Porto Alegre (RS) acertou as seis dezenas do concurso 1.927 da Mega-Sena realizado na noite deste sábado (6), no município de Anastácio (MS), e ganhou mais de R$ 3 milhões.

Veja as dezenas sorteadas: 05 – 11 – 13 – 19 – 30 – 3.

O valor exato do prêmio é de R$ 3.343.108,90. A quina teve 140 apostas ganhadoras e cada uma vai levar R$ 12.963,07. Outras 7385 apostas acertaram a quadra e vão ganhar R$ 351,06 cada uma.

Para apostar na Mega-Sena

As apostas podem ser feitas até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país. A aposta mínima custa R$ 3,50.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, com preço de R$ 3,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 17.517,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003, ainda segundo a Caixa.