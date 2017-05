Estudante de medicina pula de prédio em Santa Cruz, na Bolívia

Da redação ac24horas - 07/05/2017 20:42:26

Estudante de medicina brasileiro pula de prédio em Santa Cruz

O jovem brasileiro Caio Matheus Alves, 19 anos, estudante de medicina de uma universidade em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, se jogou de um prédio na tarde deste domingo, 07, na cidade boliviana. A tentativa de suicídio foi filmada e divulgada nas redes sociais.

Várias pessoas, entre trabalhadores do prédio e conhecidos de Caio tentaram impedir com que o jovem pulasse do edifício, o condomínio Constanero, onde ele mora, mas em vão. Pelo vídeo é possível ouvir gritos de “não faz isso” e “sai daí”.

Caio sofre com problemas de depressão. Ele foi encaminhado a um hospital de Santa Cruz em estado gravíssimo. A mãe do estudante, Silvana Alves, que mora em São Paulo, viajou às pressas para acompanhar o filho.