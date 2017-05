Em evento de MMA em Cruzeiro do Sul, prefeito Ilderlei Cordeiro é “nocauteado” pelas vaias

Archibaldo Antunes - antunes.acre@gmail.com 07/05/2017 17:31:04 Corresponde no Vale do Juruá

O prefeito Ilderlei Cordeiro (PMDB) foi vaiado, na noite de sábado, 6, pelo público presente ao evento de MMA realizado no ginásio poliesportivo Jáder Saraiva Machado. Ao subir ao octógono na tentativa de discursar, os amantes do esporte não perdoaram o gestor e o “saldaram” com assovios, apupos e xingamentos.

Ilderlei nem sequer concluiu sua fala, constrangido pela receptividade dos presentes. A deputada federal Jessica Sales (PMDB), que falaria em seguida, preferiu cancelar seu discurso.

A reação do público à presença do prefeito do PMDB indica a insatisfação dos moradores do município com o fraco desempenho de sua gestão nos primeiros cinco meses. Os problemas se agravam, sendo o principal deles a situação da malha viária da cidade.

No seu primeiro embate com a opinião pública, Ilderlei deixou o octógono finalizado pela revolta popular.