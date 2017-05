Com gol de bicicleta, Rio Branco vence a primeira na decisão

Jairo Barbosa - 07/05/2017 07:54:41

O atacante Romário, do Rio Branco FC, marcou aquele gol que na linguagem do futebol diz que pagou o ingresso.

Aos 47 minutos do segundo tempo da primeira partida da decisão do estadual, o estreante acertou uma bicicleta que deixou o goleiro Babau paralisado.

A bola foi morrer na rede e fez a torcida estrelada festejar até a saída do estádio.

A vitória da a vantagem do empate para o Estrelao para a partida do próximo sábado.Durante os 90 minutos, o ataque das duas equipes pouco criou e as jogadas ofensivas quase não levaram perigo aos goleiros.

O Estrelão devolveu a derrota que havia sofrido no domingo passado e está a um empate do título.

Pouco mais de 480 torcedores estiveram na arena na noite deste sábado.