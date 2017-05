Stand UP: Carlinhos Maia se apresenta em Rio Branco no dia 27 de maio

Da redação ac24horas - 07/05/2017 18:59:05

Um dos nomes da nova geração de influenciadores digitais, Carlinhos Maia se apresenta pela primeira vez no auditório da FAAO, em Rio Branco. Em única apresentação, no dia 27 de maio, Carlinhos comenta temas da vida real com muito bom humor e sacadas que vão arrancar gargalhadas do público. Os ingressos, que custam R$ 25,00 – meia / R$ 50,00 inteira , podem ser adquiridos na Laudromat Lavandaria (ao lado da sorveteria Pinguim), Loja Zinger e no Quiosque localizado no Via Verde Shopping.

Alagoano de 24 anos, Carlinhos Maia começou na internet por uma brincadeira com os amigos, quando lançou dois vídeos no YouTube. A explosão veio com a publicação do vídeo “Sobre mulher que usa touca”, que atingiu mais de um milhão de visualizações. Desde então, os números de compartilhamentos e acessos de seu conteúdo aumentaram muito, chegando a ter mais de sete milhões de visualizações em um vídeo, no qual comenta as eleições presidenciais nos Estados Unidos.

Para mais informações sobre Carlinhos Maia, acesse o canal no youtube, a página no facebook e o instagram.