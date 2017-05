Ação rápida: Prefeito Isaac Lima investe na limpeza de Mâncio Lima e diminui índices de malária

Nelson Liano Jr. - 07/05/2017 07:13:42

Talvez um dos cargos eletivos mais complexos que exista é o de prefeito. Isso porque as pessoas moram, antes de tudo, nos municípios. Com a crise econômica no país os repasses federais diminuíram para as prefeituras brasileiras, mas as expectativas e as necessidades da população continuam as mesmas. Então um gestor municipal para conseguir uma boa avaliação precisa ser criativo e saber priorizar as suas ações. Foi isso que fez o prefeito de Mâncio Lima, Isaac Lima (PT), nos primeiros 100 dias do seu mandato. Priorizou ações e mobilizou a população para participar das soluções dos problemas mais urgentes.

Limpeza e saúde pública

Mâncio Lima sempre teve a vocação para a produção agrícola. E o aumento da produtividade para gerar empregos e renda é a marca que Isaac quer deixar na sua gestão até 2020. Mas a malária também sempre foi um flagelo para o município que afeta a todos. Assim o prefeito priorizou a limpeza para diminuir os índices da doença e melhorar os aspecto da cidade.

“Encontrei muito mato nas via públicas e um índice alto da malária. Assim fizemos um trabalho de limpeza, com a parceria da Secretaria de Saúde e do Governo de Estado, para que a gente pudesse combater a epidemia. Mobilizamos todos os setores da sociedade para uma ação de limpeza coletiva. Tivemos a adesão das pessoas tanto na campanha de mobilização quanto na limpeza, sem ônus para a prefeitura. A população participou bastante e o resultado foi uma queda acentuada de 65% nos números da malária de 1100 casos mensais para um pouco mais de 400, em abril,” afirmou Isaac.

Ainda em relação à saúde pública, o prefeito, garante ter conseguido nesse início de mandato muitos avanços em relação à gestão anterior.

“Conseguimos distribuir remédios em todos os postos de saúde. Antes estavam centralizados num depósito e isso fazia as pessoas reclamarem quando chegavam nos postos e não encontravam os medicamentos. Estabelecemos uma frequência constante de atendimento com mais médicos e levamos a Saúde Itinerante ao Rio Môa, Ramal do Pentecostes, Centro e outras localidades. Mais de duas mil pessoas foram atendidas nessas ações. Agora, estamos trabalhando para recuperarmos todos os aparelhos de odontologia dos postos além de comprarmos alguns novos. Vamos oferecer um serviço de qualidade de saúde bucal no nosso município,” garante o prefeito.

Recuperação de ruas e Iluminação pública

Um dos trabalhos básicos para qualquer prefeitura é manter a trafegabilidade das vias municipais. Isaac Lima, como todos os prefeitos da região amazônica, tem no inverno chuvoso um dos maiores obstáculos para o serviço de recuperação viária. Mas mesmo assim iniciou um trabalho para recuperar os locais mais críticos.

“Mesmo durante o inverno estamos com equipes trabalhando no tapa-buraco. E vamos seguir com essa recuperação durante o verão. Acredito que até o final do ano Mâncio Lima estará com as suas ruas 100% transitáveis. O nosso maior problema são as pavimentadas com tijolos. Estamos tendo dificuldade em fazer a substituição por falta de recursos próprios. Mas acredito que solucionaremos esse problema e faremos todas as trocas de tijolos que forem necessárias,” conta Isaac.

A pavimentação de novas ruas não será um problema para a prefeitura já que quase 100% das vias foram feitas pelo programa Ruas do Povo em Mâncio Lima. Por outro lado, Isaac Lima, quer melhorar a iluminação pública do município.

“Quando assumimos não tínhamos uma licitação para a compra de material de reposição. Mas assim que tivermos o processo legalizado vamos melhorar a iluminação da cidade, inclusive, com a diminuição do consumo de energia porque vamos colocar lâmpadas de led. Atualmente temos 60% da cidade bem iluminada e não tivemos muitos problemas de recuperação. Mas vamos ampliar, inclusive, na zona rural em comunidades que têm espaços comuns de utilização das pessoas,” informou.

Foco na produção

Dentro do objetivo de melhorar a produção municipal a prefeitura de Mâncio Lima promoveu a Feira do Peixe, às vésperas da Semana Santa.

“Buscamos parcerias com o SEBRAE, SENAI e o Governo do Estado e a Feira do Peixe foi um sucesso. Mas tenho certeza que no próximo ano será melhor ainda. Para se ter uma ideia conseguimos vender oito toneladas de pescados durante o evento, o que mostra que a população aprovou a nossa iniciativa. Mâncio Lima tem uma das pisciculturas mais avançadas do Acre e temos que incentivar para que continue a crescer,” destacou o prefeito.

Ramais para escoamento de produtos

Dentro dessa política de priorizar a produção, Isaac, está empenhado em deixar os ramais em boas condições de trafegabilidade para ajudar os produtores rurais.

“Mesmo na época invernosa trabalhamos os ramais para viabilizar o escoamento dos produtos da zona rural. Conseguimos tirar os atoleiros de ramais importantes como o Barão, Vinte, Feijão Insosso, entre outros. Era uma coisa complicada porque poderia isolar algumas comunidades. Mas nós temos o compromisso de no verão levar a nossa equipe aos ramais e ampliar o serviço. Queremos deixar todos os ramais do município transitáveis porque entendemos que isso é a base para o crescimento da nossa economia rural,” salientou Isaac.

Ele pretende ainda recuperar o maquinário da prefeitura e adquirir novos.

“Temos a perspectiva de liberação de algumas emendas dos nossos parlamentares federais para comprarmos maquinário e suplementos agrícolas. Elaboramos alguns projetos para mostrar a necessidade da compra desses equipamentos para incrementar a nossa produção rural. Acredito que teremos apoio dos nossos deputados federais e senadores e, no próximo ano, poderemos prestar um serviço de qualidade junto aos produtores rurais,” garantiu.

Município adimplente

Uma das maiores conquistas destacadas por Issac Lima, nesses 100 dias de gestão, foi ter conseguido colocar Mâncio Lima na lista de municípios adimplentes. Isso significa que poderá receber recursos federais para investimentos.

“Conseguimos sair da inadimplência, depois de muito tempo. Pagamos os atrasados da gestão anterior da Previdência de R$ 1 milhão e 400 mil que não recolheram do funcionalismo. Isso nos atrapalhou bastante, mas conseguimos superar esse problema. E também parcelamos uma outra divida que vários outros prefeitos que deixaram com a Previdência de R$ 3 milhões. Isso nos deixou 100% prontos para liberarmos os recursos federais,” comemorou Isaac.

Gestão democrática

O prefeito quer adotar uma postura de reconhecimento a todos os políticos que ajudarem nas ações do município. Isaac esteve em Brasília e conversou com todos os deputados federais e senadores da bancada acreana para apresentar as necessidades de investimentos.

“Já temos emendas que foram liberadas pela deputada federal Jéssica Sales (PMDB), do Flaviano Melo (PMDB) e do senador Jorge Viana (PT). Eu sou prefeito do município e eles parlamentares representantes do Estado. A questão política fica para os palanques nas eleições. Agora, a prioridade é ajudar a nossa população. Encontrei a sensibilidade de todos, seja da FPA ou da oposição, nos ajudar,” contemporizou.

Educação

Um dos maiores problemas encontrados por Isaac, em Mâncio Lima, foi a educação. Segundo ele, a equipe da gestão anterior não fez a transição adequada.

“Tivemos um atrapalho muito grande. Os programas do Governo Federal não estavam sendo alimentados no sistema, não prestavam contas e nem apresentaram os projetos necessários. Só na semana passada encontrei os papéis do concurso que fizeram para os professores permanentes. Estava tudo escondido ou jogado de qualquer maneira. Mas depois que encontramos contratamos 15 professores permanentes porque a nossa educação estava precisando. Também fizemos um concurso público simplificado de acordo com as orientações do Ministério Público para contratar provisórios,” contou.

Alameda das Águas e o Totão

Uma das marcas de Mâncio Lima é promover o melhor carnaval do Vale do Juruá. Isaac promete melhorar ainda mais o evento que já se tornou tradicional no calendário de eventos do município. Quer fazer da Alameda das Águas um espaço confortável e seguro para a Festa de Momo e realizar eventos aproveitando a beleza do lugar em outras épocas do ano.

“Já conversei com o deputado federal Major Rocha (PSDB) e o senador Gladson Cameli (PP) para tratar do assunto. Eles garantiram que vão conseguir recursos para que possamos dar uma estrutura melhor à Alameda das Águas. Futuramente teremos um local mais adequado e seguro, onde poderão acontecer ainda outros eventos. Vamos transformar o espaço para ser permanente. Tenho certeza que o trabalho que vamos fazer na Alameda das Águas será um dos marcos da nossa administração,” profetizou.

Outro objetivo da atual gestão de Mâncio Lima é recuperar o Estádio Municipal, construído com recursos conseguidos pelo então deputado federal João Tota, recém falecido.

“O Totão foi construído na época em que eu era vice-prefeito. Nessa semana a Câmara de Vereadores aprovou o retorno original de batismo do nome do ex-deputado federal João Tota. Estou conversando com alguns deputados federais para conseguir recursos para fazer uma revitalização naquela que é a praça de esportes mais importante do nosso município. A Jéssica Sales já me garantiu trabalhar numa emenda de R$ 1,5 milhão para fazermos uma grande obra de recuperação do Totão,” lembrou Isaac.

Planos futuros

Isaac fez um resumo do que pretende realizar nos próximos anos frente a gestão de Mâncio Lima.

“Acho que o povo está sendo generoso comigo porque as pessoas estão me avaliando bem. Pessoalmente falando ainda não consegui fazer o que eu penso como prefeito, preciso melhorar muito. Temos que colocar a casa em ordem, em 2017, para que, em 2018, possamos imprimir a nossa marca na gestão. Quero melhorar a renda das pessoas, a saúde, a educação e as condições sociais da população. Precisamos ainda trabalhar muito. Estou resolvendo problemas do passado, mas com o meio de campo limpo vamos decolar e atender as expectativas de quem nos escolheu para administrar Mâncio Lima,” finalizou.