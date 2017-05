Sede da associação dos servidores da Funai é reinaugurada na capital

Da redação ac24horas - 06/05/2017 14:43:35

A Associação dos Servidores da Fundação Nacional do Índio (Funai) no Acre (Ansef/Acre) reinaugurou, neste sábado (6/5), a sua sede – localizada na Estrada Dias Martins. A festa ocorrerá a partir das 12 horas, com a participação de servidores da Funai e seus familiares.

Segundo o presidente da Ansef, Tião Figueiredo, em março a associação reassumiu a sede da entidade, recuperou e melhorou as instalações. As melhorias abrangem desde reparos no teto e no piso até às instalações elétricas, sanitárias e hidráulicas, além de limpeza geral e pintura.

Também foram comprados um fogão industrial e um freezer. Outra novidade foi a construção de uma quadra de voleibol de areia, que será entregue aos associados neste sábado. “Estamos comemorando essa vitória e continuamos a luta por mais melhorias, como a regularização do terreno da nossa sede e outros equipamentos esportivos e de lazer”, disse Tião Figueiredo.