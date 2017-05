Sebastião Viana sobre a atual situação de Lula: “Ele nunca pegou um real errado de ninguém”

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 06/05/2017 14:39:01

O governador Sebastião Viana disse, na manhã deste sábado, 06, no Congresso Estadual do PT, no Resort Hotel, que ficou “enojado” com as declarações do ex-diretor da Petrobras, Renato Duque, à Justiça Federal contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Duque afirmou em depoimento que Lula tinha pleno conhecimento” e o “comando” sobre um esquema de pagamento de propinas na Petrobras.

“Ele (Lula) não é bandido, ele nunca pegou um real errado de ninguém. Estamos preparados com faca no dente pra ajudar o Lula”, afirmou Viana.

Sobre Renato Duque o governador acrescentou​ que “quem tá com 56 anos de prisão diz o que qualquer juiz e promotor quer pra diminuir sua pena”.

Viana também repetiu em seu discurso de mais de 30 minutos que a grande mídia, especialmente a Globo faz uma campanha de difamação contra Lula e o PT.

O governador do Acre apresentou números do governo e lembrou que a Frente Popular tem quatro bons nomes em avaliação interna para disputar o governo: a vice-governadora Nazaré Araújo, o deputado estadual Daniel Zen (PT), o secretário de Segurança, Emylson Farias, e o prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre Viana.

Sebastião Viana discursou na abertura do congresso petista, que continua durante o dia todo com debates internos.