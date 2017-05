PM prende integrantes de facção criminosa portando arma de fogo no bairro Mocinha Magalhães

Da redação ac24horas - 06/05/2017 14:47:02

A intervenção dos militares do Quarto Batalhão (4° BPM), que agiram após a visualização dos suspeitos sob fundada suspeita, possibilitou a prisão de um agente e apreensão de um menor infrator nesse sábado, 6, após tentativa de homicídio na rua Ingá, no bairro Mocinha Magalhães. O crime inicialmente tentado não ocorreu devido à ação interventiva da guarnição que patrulhava o local no momento do intento criminoso.

De acordo com os policiais, quando os meliantes avistaram a guarnição passaram a iniciar uma fuga que culminou na apreensão sob posse de uma Escopeta calibre 20, com várias munições pelos policiais. A patrulha também prendeu mais um envolvido, juntamente com um veículo Gol, de placa JWJ 4904, com restrições.

Segundo relatos da ocorrência, a dupla, que estava sob companhia de mais um agente, tinha se deslocado até o bairro Mocinha Magalhães a fim de executar um integrante de uma outra facção rival, ação esta frustrada pelos militares.

O menor foi encaminhado para a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca); e o outro envolvido na ocorrência, juntamente com os objetos utilizados no delito, foram conduzidos para a Delegacia Central de Flagrantes (Defla) onde foram tomadas as medidas cabíveis.