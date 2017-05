Grupo propõe orações e meditação coletiva em favor de Bruno

Da redação ac24horas - 06/05/2017 08:24:58

Integrantes do grupo Bruno Borges – Estudos, se unem em orações e meditação coletiva em favor do estudante desaparecido em 27 de março em Rio Branco. O grupo, que se reúne no Facebook, tem mais de vinte mil participantes.

Lançada dia 3 de maio, a proposta ganhou forte acolhida. “Imaginem um dia conseguirmos juntar milhões de pessoas, por todo o planeta, no mesmo momento sintonizadas vibrando energias positivas em prol da humanidade… seria fantástico!”, disse Doalldo Ferroli, um membro.

“Estou de pleno acordo e seria uma honra fazer parte destes momentos de vibrações de luz em favor do Bruno Borges”, completou Naidia Maria Domingues, que mora no Rio de Janeiro.