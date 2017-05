Ex-treinador do Rio Branco assume comando do Paraná

Da redação ac24horas - 06/05/2017 07:59:55

A crônica esportiva paranaense confirma que Cristian Souza é o substituto do técnico Wagner Lopes no Paraná Clube, que joga a Série B do Brasileirão. Cristian Souza era o técnico do Rio Branco, o Estrelão do Acre, e será apresentado oficialmente neste sábado, 6. Lopes recebeu proposta para treinar um time no exterior mas não revelou o nome do clube.