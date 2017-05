Cantor cruzeirense faz tributo a Belchior neste sábado na capital

Da redação ac24horas - 06/05/2017 08:03:06

Os maiores sucessos do cantor e compositor cearense Belchior, que morreu no último sábado, serão interpretados pelo renomado artista cruzeirense Alberan Moraes.

O cantor acreano sobe ao palco às 20 horas deste sábado na Dom Brito Hamburgueria, no Conjunto Tucumã, para interpretar canções com ” A palo seco”, “Tudo outras vez” e ” Como nossos pais”.

O tributo a Belchior foi a forma encontrada por Alberan para homenagear um de seus ídolos na música popular brasileira.

Alberan Morais é autor do álbum Nawasakiry, onde canta os encantos do Vale do Juruá.

Serviço:

Dom Brito – Hamburqueria

20 horas

Av Central – Conjunto TUCUMA – Na rua da escola de música – Parque do TUCUMA.entrada franca