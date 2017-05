Vereadores visitam a Unidade de Tratamento de Resíduos Sólidos

Da redação ac24horas - 05/05/2017 15:06:09

Um grupo de vereadores visitou na manhã desta sexta-feira, 5, a Unidade de Tratamento de Resíduos Sólidos – UTRE, na BR-364, sentido Rio Branco/Porto Velho.

Na visita técnica, os parlamentares ouviram o Secretário de Serviços Urbanos, Kellyton Carvalho, que esteve fazendo uma apresentação do resumo executivo do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Rio Branco (PGIRS).

“Foi um ótimo encontro, exatamente no momento em que estamos fechando a construção do nosso plano Municipal de Resíduos Sólidos, então agora é momento de tornar o plano em uma legislação vigente, assim com a presença dos vereadores aqui na UTRE, eles podem conhecer as práticas ambientais da prefeitura municipal de Rio Branco e também saber quais são projetos e as atividades que estamos lançando para o futuro, juntos iremos alavancar todo esse processo dos resíduos sólidos do município de Rio Branco” afirmou Kellyton.

Para o presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, vereador Manuel Marcos (PRB), é de total relevância a realização dessas agendas. “Nós estamos aqui atendendo um requerimento do vereador Mamed Dankar, aproveito para parabenizar a Semsur, o secretário, Kellyton Carvalho, e dizer que nós estamos de parabéns, fiquei muito feliz em ver a forma que está sendo tratado os resíduos sólidos” disse.

O vereador Mamed Dankar (PT) lembrou que a intenção é conhecer todo trabalho que vem sendo desenvolvido na UTRE e acrescentou que Rio Branco é uma das poucas capitais que tem este tipo de tratamento. “Um dos principais objetivos nosso ao apresentar o requerimento foi para que os vereadores pudessem conhecer a unidade de tratamento que é desenvolvido aqui na UTRE, para que possamos estar informados e discutir futuramente o plano de gestão que irá chegar em nossa casa, vamos ter que tomar decisões e fazer avaliações, por isso nada melhor do que conhecer o trabalho que é feito, e chegar nas comunidades com as informações corretas e também fazer um plano de gestão que seja adequado a nossa realidade”, enfatizou.